Veïns del Raval havien alertat del comportament del detingut per violació

Veïns del barri del Raval havien alertat 10 dies enrere del comportament del presumpte autor de la violació d'una dona dijous passat al costat de les Drassanes de Barcelona, que va arribar a ser detingut durant unes hores, per la qual cosa consideren que l'agressió es podia haver evitat.

«Segurament la violació s'hauria pogut evitar. Els veïns ens sentim impotents quan veiem que no es prenen les mesures necessàries i que nosaltres no hi podem fer res», indica l'associació de veïns Illa Robador-Picalquers-Roig en el seu compte de Twitter.

La violació es va produir dijous passat a la matinada a les Drassanes, al costat del Museu Marítim i molt a prop de la Rambla de Barcelona, i l'ara detingut va actuar amb gran violència, amputant a la víctima una orella d'una mossegada, seccionant-li el llavi i trencant-li un braç.

A Twitter, els veïns detallen que el passat 12 d'abril el detingut per l'agressió sexual va arrencar al matí el cablatge d'una zona verda pròxima i va increpar els veïns i la Guàrdia Urbana, per a després calar foc al mecanisme de recollida pneumàtica de residus del carrer Robador, per la qual cosa es va alertar la policia i els bombers.

L'associació veïnal apunta que els bombers i la policia van tornar a intervenir un dia després, el 13 d'abril, ja que el detingut va calar foc als contenidors del carrer Robador, cosa que va obligar fins i tot a evacuar els veïns a causa del fum provocat.

En aquesta ocasió, la policia va detenir l'acusat ara per la violació a Drassanes, segons el relat veïnal, encara que va estar retingut només unes hores i aquell mateix dia tornava a ser al carrer.

El detingut per la violació, de 32 anys i nacionalitat marroquina, passarà avui a disposició judicial, segons van assegurar ahir els Mossos d'Esquadra.

La víctima va ser trobada pels treballadors del servei de neteja de Barcelona, per la qual cosa van alertar la Guàrdia Urbana i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la van traslladar a l'Hospital Clínic per rebre assistència mèdica.

Després de l'agressió, que segons La Vanguardia va ser especialment violenta ja que a la dona li havien arrencat una orella d'una mossegada, li van trencar un braç i li van partir el llavi, els Mossos es van fer càrrec de la investigació del cas. Aquesta agressió sexual (i les agressions i assassinats que van tenir lloc durant el cap de setmana) van suscitar la repulsa dels candidats i representants dels partits polítics, immersos en campanya electoral.