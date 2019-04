Un error obliga a ajornar la declaració d'Albert Batlle

L'exdirector dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle no va declarar finalment ahir al judici de l'1-O. Un error amb el seu cognom va provocar que Batlle fos citat dues vegades, els dies 23 i 25, i la sala li va comunicar que quedava anul·lada la citació de dijous 25. Ahir, però, Batlle no es va presentar i el president del tribunal, Manuel Marchena, ho va atribuir al fet que el testimoni «deu haver entès» que l'anul·lació era per als dos dies.

Marchena va anunciar que Batlle torna a estar citat per a avui. L'exdirector dels Mossos està cridat com a testimoni per l'acusació popular exercida per Vox, que en el seu escrit d'acusació va anomenar Batlle com a «Battle».