Jordi Cuixart anuncia que espera el seu segon fill

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la presó provisional per la causa del procés sobiranista i que actualment està sent jutjat pel Tribunal Suprem per presumpta rebel·lió, va anunciar ahir que espera un segon fill amb la periodista Txell Bonet. En una anotació en el seu compte de Twitter recollida per Europa Press, Cuixart va expressar: «Cap presó ni repressió pararà les ganes de seguir construint la nostra família, i amb la meva companya no renunciem a creure en la bellesa de la vida». «És per això que els dos som molt feliços amb l'arribada aquest setembre d'un nou fill, que ens omple d'esperança i il·lusió», va afirmar.