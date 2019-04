El jutge envia a la presó el detingut per violar una dona a Drassanes

El jutge va acordar ahir presó preventiva, comunicada i sense fiança, per a l'home detingut per la violenta agressió sexual perpetrada al barri del Raval dijous passat, al costat de les Drassanes de Barcelona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L'home va ser traslladat al jutjat d'instrucció 23 de la capital catalana i el detingut, després de ser visitat per un metge forense que va acreditar que podia declarar, va passar a disposició judicial i es va acollir al seu dret a no declarar.

El magistrat va acordar per al detingut presó preventiva, comunicada i sense fiança i va obrir la causa per un delicte de lesions i d'agressió sexual. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar ahir que ha demanat un informe al Comissionat de Seguretat de l'Ajuntament sobre les actuacions prèvies del detingut per l'agressió física i sexual.