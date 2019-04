Un mosso reconeix que la «tensió» el 20-D els va impedir intervenir

El judici del procés independentista al Tribunal Suprem es va reprendre ahir amb la intervenció de diversos treballadors i càrrecs de la Generalitat i amb la declaració també d'un sergent dels Mossos d'Esquadra, pertanyent al dispositiu de mediació, que va reconèixer la «tensió» que hi va haver el 20 de setembre del 2017 en la massiva concentració davant la Consellera d'Economia, circumstància per la qual va decidir no actuar pels desperfectes que segons va poder observar patirien els vehicles de la Guàrdia Civil.

A preguntes de l'advocat Javier Cremades, que representava en aquesta sessió l'acusació popular que exerceix Vox, l'agent va reconèixer que van témer per la seva integritat física si decidien intervenir davant «l'il·lícit penal» que estaven observant respecte als vehicles policials. «Si s'haguessin produït danys en els vehicles en aquell moment hauríem d'haver actuat, però estàvem sols i ningú no ens podia auxiliar, així que ens en vam anar per la porta de la Conselleria. Es tractava de prevenir aquest risc», va reconèixer.

L'agent va narrar com va acudir al lloc de la protesta juntament amb altres agents de mediació, així com la seva participació en diverses reunions que al llarg de tot el matí van tenir lloc a l'entrada de les instal·lacions autonòmiques amb els comandaments de la Guàrdia Civil.



Dispositiu policial

El cap de mediació de Mossos que va estar present a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017 va assegurar que la sortida de la secretària judicial per la porta principal «era totalment viable» si es muntava un dispositiu policial adequat, si bé van suggerir que sortís pel terrat perquè era més ràpid.

Ho va fer en la seva declaració com a testimoni en el judici del «procés», on va explicar com va ser la seva intervenció el 20S en la concentració «extraordinària» que va tenir lloc davant Economia mentre la Guàrdia Civil practicava un registre relacionat amb els preparatius del referèndum de l'1-O.

Aquell dia, ell va ser qui li va comunicar a la secretària judicial que «hi havia una sortida habilitada molt més fàcil i factible que l'entrada principal» i que consistia en accedir per un terrat de la segona planta de l'edifici al teatre.