Una solució política pactada

El fet important del macrojudici, ahir, és que molts dels que havien de declarar al Suprem ni s'hi van desplaçar perquè estan compromesos en altres processos. Teresa Laplana, la intendenta dels Mossos, està processada a l'AN. En el Jutjat d'Instrucció barceloní núm. 13 hi ha Francesc Sutrias, el director general de Patrimoni i Hisenda; Rosa Maria Rodríguez, directora general de Servei de T-Systems; Josuè Sallent, director d'Estratègia i Innovació en el CITTI. I un dels homes que està en un llim judicial (l'altre és Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda), Pere Aragonès, el vicepresident del Govern i exsecretari d'Economia, en ser aforat va passar del 13 al TSJC, que no ha trobat indicis de delicte «de moment» i Marchena el va deixar marxar sense declarar. Amb tantes absències, les estrelles d'ahir van ser el sergent de l'àrea de mediació dels Mossos d'Esquadra, l'agent 1903, un home loquaç, segons Marchena, i Jordi Jané, exconseller d'Interor (del 22-VI-15 al 14-VII-17). El primer va deixar clar que el 20-IX-17 els ME es van entendre perfectament amb els tinents de la GC de la Conselleria d'Economia ( Norberto i Pedro) i que els concentrats no feien cap pinta de ser perillosos (res de «massa tumulturària», doncs.) Jané, per la seva banda, va explicar que després d'haver complert els seus objectius (entre els quals, la junta de seguretat del 10-VII-17), va voler deixar el càrrec, tot i assegurar que la voluntat del govern, fins que va cessar el juliol del 2017, era trobar una solució política com podria haver estat celebrar un referèndum pactat, tot i fixar la data i la pregunta. Les declaracions anteriors, com la d'un PN amb TIP 104394, que no havia pogut declarar al seu moment, de David Badal, funcionari de la Direcció de Serveis del Departament de Treball de la Generalitat (va rebutjar una factura d'Unipost), del ciutadà badaloní Josep Maria Cerveró, que penjava cartells el 25-IX i del qual ja s'havia parlat, o de Joan Vidal de Ciurana, secretari general de la Generalitat que va deixar el càrrec per motius personals i no pas relacionats amb el referèndum de l'1-O, i posterior del mosso 2481, van ser de pur farciment.