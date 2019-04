Els caps d'Unipost no sabien que hi havia material de l'1-O a les oficines

El president no executiu d'Unipost, Anton Raventós, va assenyalar que ni ell ni el seu cosí Pau, màxims responsables de l'empresa, sabien que el material electoral de l'1-O era a la nau central de Terrassa, malgrat que un directiu va anar a recollir-lo personalment en un polígon industrial.

Anton Raventós va explicar al tribunal del procés que es va assabentar per la premsa de la confiscació per la Guàrdia Civil del material electoral, com també li va ocórrer al llavors director general, Pau Raventós. Això contradiu la versió de la Guàrdia Civil que en un informe al jutjat de l'1-O assenyala que un ex-alt càrrec del Govern va consensuar amb Pau Raventós (imputat en aquest jutjat) una guia sobre com actuar si les autoritats els demanaven explicacions sobre aquells encàrrecs.

Però ahir el seu cosí va dir que no en sabien res. «Ho va comentar en el Consell d'Administració, ell va dir que no sabia que hi havia material electoral dins la nau», va apuntar Anton Raventós, en línia amb allò manifestat per d'altres empleats, que no van saber que aquell encàrrec era per al referèndum fins al registre del 19 de setembre.

D'altra banda, la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva –exercida pel lletrat Andreu van den Eynde– va remetre un escrit al Tribunal Suprem en què comunica que renuncia a la declaració de 19 testimonis que ja estaven citats pel tribunal. Entre ells, destaquen el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i el senador d'ERC Miquel Àngel Estradé.