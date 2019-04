Cau una xarxa que va estafar 18 milions d'euros a la Seguretat Social

La Policia Nacional va destapar un frau de més de 18 milions d'euros a la Seguretat Social a Catalunya, en una operació en la qual ha detingut 26 persones i investigat 10 més, que presumptament utilitzaven empreses instrumentals, en algun cas a nom d'una nena de tres anys.

Segons informa el cos policial en un comunicat, els inculpats van crear grups fraudulents d'empreses i successions empresarials opaques, amb les quals transferien els guanys de les empreses deutores a societats patrimonials, ocultant el seu vertader balanç econòmic.

Els investigats van ser denunciats després de detectar-se l'existència de les esmentades successions empresarials, compostes per 17 societats que es dedicaven principalment al transport de mercaderies per carretera.

L'entramat, que utilitzava mecanismes per evitar ser embargats per la Seguretat Social, tenia ramificacions a set províncies, per la qual cosa els investigadors van seguir la pista dels autors fins a Granada, on van ser detinguts.

Com explica la Policia Nacional, per portar a terme el frau, una societat que estava a nom de la filla de tres anys del capitost de la trama contractava els seus empleats sense donar-los d'alta a la Seguretat Social per un sou que rondava els 800 euros, obligant-los a realitzar transports de mercaderies en jornades de fins a 12 i 14 hores. A més, el mateix capitost conduïa per portar a terme aquests ports malgrat tenir retirat el carnet de conduir.