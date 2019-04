David Fernández: "Si l'autodeterminació és delicte em declaro culpable"

L'exdiputat de la CUP David Fernández ha reivindicat aquest dijous al Tribunal Suprem que l'1-O va "desobeir a consciència", com també va fer-ho el 9-N. "Si l'autodeterminació és delicte, em declaro culpable i reincident fins que no sigui un delicte, sinó un dret democràtic", ha assegurat. A més, Fernández ha expressat la seva voluntat de no respondre les preguntes de Vox, però finalment ha decidit fer-ho "per imperatiu legal i per imperatiu moral de denunciar la crueltat de qualsevol forma roí i mesquina de feixisme". Per la seva banda, el diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha dit que "quan una resolució es considera injusta, entra la desobediència civil" i que la ciutadania va voler-la "desobeir".