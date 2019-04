El Govern denuncia a la Fiscalia la crema del ninot de Puigdemont a Coripe

El Govern de Quim Torra va acordar ahir denunciar davant la Fiscalia la crema i el tiroteig a un ninot que representava l'expresident Carles Puigdemont en unes festes a Coripe (Sevilla), per un delicte d'incitació a l'odi.

Així ho va explicar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, després que aquest passat cap de setmana, en una plaça de Coripe, una figura de Puigdemont, amb una estelada penjada al coll, fos cremada i tirotejada en el marc de la festa de la Crema del Judes. Budó va condemnar aquest «acte de foment de l'odi i la violència» i va expressar la seva «sorpresa» pel fet que «fins avui ni la Fiscalia ni la Policia espanyola hagin actuat d'ofici» davant aquests fets i hagin guardat «silenci», en contrast amb d'altres ocasions en les quals sí que s'han activat. La consellera va recordar els casos dels rapers Valtònyc i Pablo Hasél, l'actor Willy Toledo, els titellaires que van ser investigats per enaltiment del terrorisme o persones relacionades amb el món independentista.

Entre elles, va citar les investigacions que es van obrir al còmic Toni Albà, el pallasso Jordi Pessarrodona, el tuitaire Albert Donaire, l'escriptor Hèctor López Bofill, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, o el mecànic de Reus denunciat per un delicte d'incitació a l'odi per negar-se a reparar el cotxe particular d'una agent de la Policia Nacional. «Ens estranya aquesta doble manera de tractar certes actuacions», va assenyalar Budó, que va comentar que la decisió d'elevar el cas a Fiscalia s'ha pres «per unanimitat» en el Govern, malgrat les reserves expressades fa uns dies pel candidat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián davant la possibilitat de judicialitzar-ho.

La denúncia es presentarà davant la Fiscalia especialitzada en matèria de delictes d'odi i discriminació, ha explicat Budó. El Govern considera que el que va passar a Coripe pot ser constitutiu d'un delicte d'incitació a l'odi de l'article 510 del Codi Penal. L'Executiu català destaca que, abans de la crema i el tiroteig contra la figura de Puigdemont, els membres de l'organització de l'acte «van carregar les escopetes de munició de salves en un cotxe de la policia local».