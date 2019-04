Detenen un sicari polonès que anava a Marbella per segrestar un membre d'un clan rival

La Policia Nacional ha detingut un sicari polonès que pretenia desplaçar-se fins a Marbella per segrestar un membre d'un clan rival. Va arribar a Barcelona, des d'on va agafar un tren cap a Màlaga, on va ser detingut. L'home, perillós i habitualment armat, és el líder d'una organització criminal i té nombrosos antecedents a Polònia per segrestos, lesions i tràfic de drogues. A més, té forts vincles amb el crim organitzat internacional assentat a la Costa del Sol. Durant la detenció, es van intervenir 100.000 euros i 1.000 lliures a un dels seus acompanyats, ja que els diners estaven destinats a la compra d'un carregament de substància estupefaent per a l'organització. L'operació s'ha fet de forma conjunta amb els Mossos d'Esquadra i la policia polonesa.

Les investigacions van començar al març, quan es va tenir constància a través de la policia de Polònia de la presència a l'Estat del líder d'una organització dedicada al tràfic de drogues, els atracaments i els robatoris violents a altres narcotraficants. L'home era a Espanya per segrestar un membre d'un clan rival. Viatjava amb la protecció de tres persones de la seva confiança. Va arribar a Barcelona per després dirigir-se cap a Màlaga. Es va establir llavors un ampli equip de vigilància en aquestes dues ciutats.

El 20 de març, els agents van veure que abandonaven l'hotel i anaven en taxi cap a l'estació de Sants per agafar un tren cap a Màlaga. Quan van arribar a la ciutat andalusa es va produir la detenció.

La comunicació entre les diferents autoritats judicials i policials de l'Estat i de Polònia va permetre que s'emetés a temps una Ordre Europea de Detenció i Entrega, ja que al detingut ja se li atribuïa un segrest al seu país i tot apuntava que pretenia tornar a actuar a Marbella. El 21 de març va passar a disposició judicial per a la seva extradició cap a Polònia.