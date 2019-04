El 8.766, la Grossa de Sant Jordi 2019

El primer sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Jordi ha caigut en un estanc del barri del Carmel de Barcelona. El número premiat amb 2 milions d'euros és el 08766 amb el número de sèrie 02 que s'ha venut al carrer Llobregós número 98. La Grossa de Sant Jordi també ha repartit 50.000 euros per butlleta de 5 euros al número 08766 de qualsevol sèrie. Precisament, a l'establiment del Carmel se n'han venut alguns i també s'ha distribuït aquest número a l'Estanc del carrer Major de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) També han estat guardonades les 5 xifres i totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com els números anterior i posterior. Finalment hi ha hagut una tercera extracció que ha premiat amb 5 euros per bitllet tots els números acabats en 5.



Aquests són tots els premis repartits en el sorteig d'avui:

1 primer premi: 2 milions d'euros

L'encertant del número 08766 de la sèrie 02 s'endú dos milions d'euros

34 de segona categoria: 50.000 euros

Els 34 encertants del número 08766 (però no de la sèrie) guanyaran 50.000 euros per bitllet

75 de tercera categoria: 2.000 euros

Els números anterior (08765) i posterior (08767) al primer premi s'enduran 2.000 euros per bitllet

Terminacions: de 5 euros a 500 euros per bitllet

Els 245 bitllets que coincideixin amb la terminació de les quatre últimes xifres del primer premi s'enduran 500 euros

Els 2.520 bitllets que coincideixin amb la terminació de les tres últimes xifres del primer premi s'enduran 100 euros

Els 25.200 bitllets que coincideixin amb la terminació de les dues últimes xifres del primer premi s'enduran 45 euros

Els 251.685 que coincideixin amb la terminació de l'última xifra del primer premi s'enduran 5 euros



Segon reintegrament

Els 280.000 bitllets acabats amb el número 5 s'enduen 5 euros pel segon reintegrament