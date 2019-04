Agredeixen un militant de les joventuts d'ERC a Mataró

Un militant de Jovent Republicà, les joventuts d'ERC, va denunciar que la nit d'aquest dijous tres homes li van disparar un tret suposadament amb una escopeta de balins al carrer de Cuba de Mataró amb el crit de «Visca Vox, fill de puta».

Segons un comunicat de Jovent Republicà, que va difondre el candidat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, el militant, que «vestia una samarreta reivindicativa», anava pel carrer quan un cotxe es va parar davant d'ell i tres homes li van disparar un projectil que li va impactar prop de l'ull.



Ferides lleus

El menor, que va patir ferides lleus, va requerir assistència mèdica a l'Hospital de Mataró i ja es va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos de la ciutat, van expressar en el comunicat.

Després de rebre la denúncia, els Mossos han obert una investigació per localitzar el presumpte autor i determinar les circumstàncies dels fets, van informar a Europa Press les fonts policials.

En un missatge a Twitter recollit per Europa Press, Rufián va difondre la informació i va comentar: «Ho poso aquí per si no ho expliquen a la tele. Això és el que ve. I ens tindran davant sempre».

En el seu comunicat, Jovent Republicà va recordar altres episodis d'agressions feixistes a Mataró i ha avisat que «no són casuals ni aïllades».

«Són una conseqüència directa dels discursos irresponsables que es fan des de la dreta i l'extrema dreta», afirmen i culpen també la covardia de les esquerres espanyoles per plantar cara al feixisme, en les seves paraules.