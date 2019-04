Grossa de Sant Jordi: El guanyador del Premi extraordinari guanyarà avui 2 milions d'euros

Aquest dissabte 27 d'abril se celebra la tercera edició de la Grossa de Sant Jordi. El sorteig es farà a les 13 h. i no serà televisat. A Diari de Girona tindràs tota la informació dels premis repartits un cop s'hagi acabat el sorteig.

Enguany, aquesta loteria arriba amb una novetat important: hi haurà un gran premi de 2 milions d'euros. Hauran de coincidir, però, les cinc xifres del bitllet i la sèrie. Es premiaran també les 5 xifres i totes les terminacions d'aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior. A més, hi haurà un segon reintegrament.

Aqusts són els premis que es repartiran:

1 primer premi: 2 milions d'euros

L'encertant del número i la sèrie s'endurà dos milions d'euros



34 de segona categoria: 50.000 euros

Els 34 encertants del número (però no de la sèrie) guanyaran 50.000 euros per bitllet



75 de tercera categoria: 2.000 euros

Els números anterior i posterior al primer premi s'enduran 2.000 euros per bitllet



Terminacions: de 5 euros a 500 euros per bitllet

Els 245 bitllets que coincideixin amb la terminació de les quatre últimes xifres del primer premi s'enduran 500 euros

Els 2.520 bitllets que coincideixin amb la terminació de les tres últimes xifres del primer premi s'enduran 100 euros

Els 25.200 bitllets que coincideixin amb la terminació de les dues últimes xifres del primer premi s'enduran 45 euros

Els 251.685 que coincideixin amb la terminació de l'última xifra del primer premi s'enduran 5 euros



També hi haurà 280.000 bitllets premiats amb 5 euros cadascun pel segon reintegrament

On es poden comprar els bitllets?

Per internet, al web de Loteria de Catalunya o d'altres d'autoritzades

Als més de 2.200 punts de venda habituals que disposen d'un terminal que imprimeix al moment el bitllet amb el número escollit: principalment estancs, llibreries, quioscos i bars.

A qualsevol de les botigues de les principals cadenes de supermercats de Catalunya com Bonpreu, Carrefour, Caprabo, Condis, Sorli entre d'altres.

Quants números hi ha a la venda

Enguany s'han posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79.999), amb un total de 35 bitllets per número. El preu de cada bitllet és de 5 euros.