Set detinguts per extorquir un inversor immobiliari durant gairebé dos anys

Els Mossos d'Esquadra han detingut set homes acusats d'extorquir un inversor immobiliari durant gairebé dos anys per tal que pagués un deute de 39.000 euros. Als arrestats, de nacionalitats albanesa i espanyola i d'edats compreses entre els 28 i els 63 anys, també se'ls considera autors dels delictes de pertinença a una organització criminal, de detenció il·legal, tinença d'armes i explosius, defraudació de fluid elèctric, i contra la salut pública, ja que es dedicaven al cultiu i la venda de marihuana en dues cases de Canovelles (Vallès Oriental). Els arrestats van passar a disposició judicial el 19 d'abril. El jutge va decretar presó provisional per a un dels principals investigats, la resta va quedar en llibertat amb càrrecs amb ordres de prohibició d'apropament i comunicació amb la víctima i la seva família.

Els fets es remunten al 3 de gener, quan els Mossos van rebre la denúncia d'un home que assegurava ser víctima d'una extorsió des de feia temps per part d'un grup de persones procedents de l'est d'Europa, les quals mitjançant amenaces i agressions físiques li reclamaven el pagament d'un deute econòmic que havia contret mesos abans.

La víctima va explicar als agents que es dedica a realitzar inversions i compravenda d'immobles. A finals del 2017 ell i un soci, amb el qual ja havia fet diversos negocis amb èxit, es van posar d'acord per adquirir unes places de pàrquing. Per a aconseguir els 39.000 euros que valien, el seu soci el va convèncer per demanar prestats els diners a uns coneguts seus.

Finalment, el negoci no va prosperar, i tot i que el denunciant estava en situació de poder retornar la seva part, el seu soci li va dir que ell no ho podia fer i li va dir que el millor que podien fer era amagar-se, ja que si no els creditors els matarien a tots dos.

Pocs dies després, la víctima va rebre la visita d'uns homes que el van intimidar i amenaçar per exigir el pagament de la totalitat dels diners del préstec i 10.000 euros més com a penalització. Des d'aleshores l'inversor immobiliari es va veure sotmès a un procés continu d'amenaces de mort, intimidacions amb armes de foc i fins i tot agressions físiques. I tot i que va satisfer diverses quantitats de diners als extorsionadors, motiu pel qual es va veure forçat a hipotecar la casa d'algun dels seus familiars, el volum de les reclamacions de deute va anar augmentant fins a arribar als 170.000 euros.

Els investigadors van poder identificar a la persona que directament hauria prestat els diners, un home albanès, així com a la resta d'homes que havien participat en les amenaces i les agressions. Gràcies a les indagacions policials, es va concloure que tots ells formaven part d'una organització criminal, que, entre altres delictes, es dedicava al cultiu, exportació i venda de marihuana.

La banda estava perfectament estructurada i integrada per vuit persones, cadascuna d'elles tenia un rol assignat. El grup disposava de dues cases a Canovelles, on havien instal·lat tot l'equip necessari per al cultiu interior de marihuana, el qual tenia un alt nivell de sofisticació i tecnologia i estava connectat de forma il·lícita a la xarxa elèctrica.

Davant aquests fets i l'imminent risc contra la integritat de la víctima, el 17 d'abril es va establir un dispositiu policial que va permetre detenir set dels integrants de l'organització delictiva, i imputar un vuitè.

El mateix dia es va realitzar l'entrada i escorcoll en cinc dels domicilis dels detinguts, a les localitats de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Canovelles i Pont d'Armentera. Els investigadors van intervenir, entre altres objectes i documentació rellevant, dues armes de foc curtes, 25.000 euros en metàl·lic, armes blanques i cinc vehicles d'alta gamma.

A més, l'operatiu va permetre desmantellar les dues plantacions de marihuana de l'organització, on els policies van intervenir més de 2.000 plantes, 20 quilograms de marihuana processada i preparada per ser venuda i tots els instruments per al seu cultiu i distribució.

Els arrestats van passar a disposició judicial el 19 d'abril. El magistrat va decretar presó provisional per a un dels principals investigats i la resta va quedar en llibertat amb càrrecs amb ordres de prohibició d'apropament i comunicació amb la víctima i la seva família. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.