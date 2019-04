Els sindicats exigeixen rapidesa als governs per negociar el retorn de les pagues

La UGT i CCOO van emplaçar el Govern a accelerar la negociació amb l'Estat sobre el retorn als funcionaris de les pagues extres pendents per evitar que corrin perill a l'actual escenari electoral, encara que l'executiu català ha garantit que mantindrà els seus plans passi el que passi.

Els dos principals sindicats catalans es van reunir ahir al Palau de la Generalitat amb el president català, Quim Torra, i els consellers de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i de la Presidència, Meritxell Budó, per abordar la situació creada en relació amb les pagues extra del 2013 i 2014 i l'increment retributiu del 2019.

El Govern va aprovar dimarts passat iniciar la negociació amb l'Estat sobre el retorn d'aquestes pagues extra després que el Govern enviés un requeriment per obrir un procediment d'informació, que la Generalitat veu com una amenaça de portar aquesta mesura al Tribunal Constitucional. A la reunió a Palau, Torra i els consellers van donar garanties als representants dels sindicats que el Govern complirà l'acord al qual va arribar amb ells sobre la devolució d'aquestes pagues i que va posar fi a un conflicte obert que va arribar a motivar una convocatòria de vaga. En declaracions als periodistes posteriors a la trobada, Jordi Puigneró va subratllar que «el Govern no té previst moure's ni una coma» de l'acord que van signar, malgrat el requeriment del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

«Som aquí per defensar l'autogovern que sempre es veu amenaçat per iniciatives com aquesta. Ens preocupa que l'Estat, sigui del color que sigui, tingui el mal costum de portar al Constitucional les lleis que no li agraden, i fins i tot els decrets per al retorn dels drets. És una mala praxi», va dir.

De la seva banda, els sindicats van demanar al Govern, com ho van fer la setmana passada davant l'Executiu central, que acceleri el màxim possible les negociacions -que han de dur-se a terme en un termini màxim de sis mesos- per donar garanties totals de compliment de l'acord sobre les pagues.

Així, el coordinador de l'Àrea Pública de CCOO, Joan Maria Sentís, es va mostrar convençut que tant el Govern com l'Executiu de Pedro Sánchez «entenen la necessitat que (la negociació) es faci el més ràpid possible, sobretot tenint en compte que el que surti de les urnes diumenge podria dificultar els acords presos».

De la seva banda, la secretària general de la federació d'empleats públics de la UGT, Encarna Fernández, va expressar també la seva confiança en què el Govern complirà amb la seva paraula i va assegurar que han sortit de la reunió «amb més tranquil·litat».



El procediment

La setmana passada, el Govern va enviar a la Generalitat una carta en la qual el va informar que s'obria un procediment ordinari d'informació addicional i diàleg sobre la pujada salarial i el retorn de la paga extra previstos per als funcionaris catalans en el decret llei aprovat pel Govern el mes de gener passat.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va explicar que aquest procediment s'utilitza molt sovint quan es detecten aspectes que poden entrar en col·lisió amb les competències de l'Estat, amb la intenció d'evitar el recurs al Tribunal Constitucional, i va donar garanties que es pagarien les pagues extra pendents. La ministra es va reunir el mateix dijous amb dirigents de l'àrea pública dels dos sindicats per tranquil·litzar-los.

El decret llei de les pagues, aprovat pel Govern el gener passat i ratificat per la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat i pel Parlament, preveia la recuperació d'un 10% de la paga extra del 2013 durant el primer trimestre del 2019, retorn que ja s'ha efectuat.