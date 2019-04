Torra respon l'últim expedient de la JEC: «Tot val per aturar l'independentisme»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va denunciar ahir que «tot val» per anar «en contra dels qui defensen la independència», però va llançar un missatge «d'esperança» en considerar que estan guanyant l'opinió internacional.

Durant l'últim dia de campanya, Torra va intervenir en un acte de campanya, sense preguntes, a la seu electoral de JxCat a Barcelona, juntament amb l'expresident Carles Puigdemont, per videoconferència, i els candidats Laura Borràs i Jaume Alonso Cuevillas. Un acte que va tenir lloc l'endemà de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) per incoar expedient sancionador a Torra pel missatge institucional del dia de Sant Jordi i per enviar correus electrònics als funcionaris catalans, doncs considera que van ser missatges electorals de partit.

«La judicialització de la política, el Suprem, la JEC, les clavegueres de l'Estat... qualsevol val per anar en contra dels qui defensen la independència de Catalunya», va clamar Torra.

En qualsevol cas, ha volgut llançar «un missatge d'esperança» perquè, davant aquesta «conculcació de drets humans, civils i polítics», creu que hi ha una opinió internacional que els és favorable.



«Estem guanyant»

«Estem guanyant, els drets humans són universals», va indicar el president català, que va fer una crida a «persistir».

En aquesta línia, Torra va incidir que diumenge serà un «plebiscit» entre «el motor de canvi de l'1-O» o «la cultura de l'article 155» de la Constitució.