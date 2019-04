Troben un home mort en un canal del riu Ebre

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dissabte el cadàver un home al canal de la dreta del riu Ebre al seu pas per Amposta (Montsià), segons ha informat la policia autonòmica.

De moment es desconeixen les causes de la mort però tot apunta que el mort ha caigut accidentalment, ja que els agents no han observat indicis de criminalitat en la seva primera valoració.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 9,30 hores i s'han desplaçat al lloc dels fets, on també han acudit la Policia Local d'Amposta i efectius dels serveis mèdics, que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima.

També aquest dissabte un home ha patit un accident de muntanya prop del Morro de l'Abella a Tavertet (Osona) i ha estat rescatat amb lesions als dos turmells i possibles fractures.

Segons han informat els Bombers, un helicòpter ha participat en el rescat i ha traslladat el ferit a l'Hospital de Vic (Osona). EFE