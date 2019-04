Detenen set homes per extorsionar un inversor immobiliari més d'un any

Els Mossos d'Esquadra han detingut set homes per extorsionar un inversor immobiliari durant més d'un any, a qui van amenaçar de mort, van intimidar amb armes de foc i fins i tot van agredir físicament perquè els pagués un deute de 39.000 euros, segons va informar ahir el cos policial.

Tots els detinguts, de nacionalitats albanesa i espanyola, entre 28 i 63 anys, estan acusats dels delictes de pertinença a una organització criminal, de detenció il·legal, tinença d'armes i explosius, defraudació de fluid elèctric i contra la salut pública, ja que els arrestats que es dedicaven al cultiu i la venda de marihuana en dues cases de Canovelles.

Els fets es remunten al 3 de gener, quan la policia va rebre la denúncia d'un home que va assegurar ser víctima d'una extorsió des de feia temps per part de persones procedents de l'Est d'Europa, que «mitjançant amenaces i agressions físiques li reclamaven el pagament d'un deute econòmic que havia contret feia uns mesos». La Unitat Central de Segrestos i Extorsions de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos es va fer càrrec de la investigació.

La víctima va explicar als agents que es dedica a fer inversions i compravenda d'immobles i que a final de 2017 ell i un soci, amb qui ja havia fet amb èxit diversos negocis, es van posar d'acord per adquirir unes places d'aparcament.

Per aconseguir els 39.000 euros que costaven, el seu soci el va convèncer per demanar prestat els diners a uns coneguts seus.

El negoci, tot i això, no va prosperar i, encara que el denunciant va asseverar que estava en situació de poder retornar la seva part, el seu soci li va dir que ell no podia fer-ho i que «el millor que podien fer era amagar-se, ja que si no els creditors els matarien als dos». Al cap de poc, el denunciant va rebre la visita d'uns homes que el van intimidar i que li exigien el pagament de tots els diners prestats i 10.000 euros més de penalització.

A partir d'aquell dia, segons aquest home, «va ser sotmès a un procés continu d'amenaces de mort, intimidacions amb armes de foc i fins i tot agressions físiques», malgrat que va satisfer diverses quantitats de diners als extorsionadors, havent d'hipotecar la casa d'alguns dels seus familiars, perquè el volum de les reclamacions del deute va augmentar fins arribar als 170.000 euros.

La investigació va portar a identificar la persona que hauria prestat directament els diners, un home albanès, així com a la resta d'homes que haurien participat en les amenaces i les agressions.

Els agents van considerar que tots ells formaven part d'una organització criminal, «perfectament estructurada», que, entre altres delictes, es dedicava al cultiu, exportació i venda de marihuana. Comptaven amb dues cases a Canovelles, on tenien una instal·lació per al cultiu de marihuana. El passat dia 17 es va establir un dispositiu policial que va permetre detenir set dels integrants de l'organització delictiva i imputar a un vuitè.