Un estanc del Carmel reparteix els dos milions de la Grossa de Sant Jordi

L'estanc del barri del Carmel de Barcelona que va vendre el número premiat amb dos milions d'euros a la Grossa de Sant Jordi va celebrar ahir al migdia el premi. No s'hi va desplaçar cap dels afortunats, va explicar el seu responsable, Carles Alquezar, després de brindar amb treballadors i amics per haver repartit la fortuna. L'estanquer confiava en què els guardonats siguin veïns del barri. L'estanc va vendre la butlleta 08766 amb el número de sèrie 02, premiat amb 2 milions d'euros. També va repartir 50.000 euros per butlleta de 5 euros al número 08766 de qualsevol sèrie.

Alquezar creia que els afortunats «serien gent del barri», una qüestió que segons va explicar li feia «il·lusió» de poder haver donat un cop de mà als seus veïns. És la primera vegada que l'estanc del Carmel dona un premi d'aquestes característiques. «Hem estat ràpids», va dir el responsable fent referència al fet que es tracta d'un sorteig molt jove encara.

Tots els premis es poden cobrar fins a 90 dies després del sorteig, és a dir, fins al 26 de juliol, a la seu de Loteria de Catalunya.