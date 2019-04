Canadà denega a Puigdemont l'entrada al país

El Canadà va negar l'entrada de l'expresident Carles Puigdemont a principis d'abril, segons ha pogut confirmar l'ACN. El líder de Junts per Catalunya ha recorregut aquest dilluns la decisió al Tribunal Federal canadenc. Puigdemont tenia previst realitzar una visita al Quebec convidat per la Société Saint-Jean Baptiste (SSJB) de Montreal, però l'expresident assegura que el govern canadenc va revocar "arbitràriament" la seva 'Autorització Electrònica de Viatge' (AEV) necessària per entrar al país just un dia abans de la data prevista inicialment per a la seva sortida.

Segons la seva defensa coordinada per l'advocat Gonzalo Boye i amb la col·laboració del lletrat quebequès Stéphane Handfield, ara el govern canadenc tindria 90 dies per proporcionar els motius de la revocació del permís per entrar al país. Les autoritats canadenques estarien obligades a donar aquesta informació, segons fonts de la defensa de Puigdemont.

El president la SSJB Maxime Laporte ha denunciat que "Otawa no té autoritat ni legitimitat per denegar als quebequesos a convidar a líders internacionals". "És absolutament vergonyós que el Canadà sigui còmplice de l'autoritarisme espanyol denunciat de manera unànime per l'Assemblea Nacional del Quebec", ha lamentat en un comunicat el líder d'aquesta associació que defensa la sobirania quebequesa.