La Junta Electoral prohibeix a Puigdemont, Comín i Ponsatí presentar-se a les europees

La Junta Electoral Central ha decidit excloure Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí de les candidatures a les eleccions europees. Així ho ha denunciat l'advocat Gonzalo Boye en un missatge al seu perfil de Twitter.



PP com Cs van recòrrer la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a la Junta Electoral Central (JEC) amb l'argument que no estan en "ús dels seus drets polítics" ja no podran exercir el càrrec per al qual es presenten -recorden que per assumir l'acta d'eurodiputat haurien de trepitjar territori espanyol, on serien detinguts-. A més a més, al·leguen que no són ni "electors" ni "elegibles" perquè no figuren al Cens Electoral de Residents Absents (CERA).





Ante el triunfo del independentismo en las elecciones de ayer, la Junta Electoral Central ha decidido excluir a @KRLS de las listas a las europeas para intentar frenar otra victoria... han puesto en riesgo la viabilidad de las elecciones europeas — Gonzalo Boye (@boye_g) 29 de abril de 2019

Dos dies per recórrer a la via judicial

La coalició sí té el vistiplau de la JEC

ERC: Volen silenciar l'independentisme

El PP s'atribueix la decisió de la Junta Electoral

D'acord amb la llei electoral, els tres candidats exclosos i els representants de Junts disposen d'un termini de dos dies per interposar aquesta setmana un recurs davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.En tot cas, com l'exclusió dels tres primers candidats de la llista afecta l'obligada composició equilibrada de dones i homes, la paritat que exigeix ??la Llei d'Igualtat, la JEC ja avança que Junts de reordenar la seva llista aquest mateix dilluns per poder procedir a la proclamació de la candidatura.En ser unes eleccions d'àmbit estatal on regeix la circumscripció única, la Junta Electoral Central és l'organisme de supervisar el procés electoral i de proclamar les candidatures al Parlament Europeu.La JEC va donar va veure lliure a la coalició Junts, formada per Junts per Catalunya i les seves marques precedents del PDeCAT i l'antiga Convergència (CDC), i la seva candidatura va ser publicada al Butlletí oficial de l'Estat de dimecres passat, dia 25 d'abril.Aquest dilluns era el moment per revisar les llistes presentades, comprovar els avals presentats per les formacions extraparlamentàries i examinar possibles irregularitats perquè el BOE publiqui aquest dimarts les candidatures proclamades."Volen silenciar l'independentisme, però els contestarem a les urnes les vegades que calgui. Tot el nostre suport i solidaritat davant d'aquesta decisió injusta i arbitrària", ha publicat ERC al seu perfil a les xarxes socials"És gràcies al PP, que hem estat atents, que un pròfug de la justícia no pot concórrer a les eleccions", ha assegurat el secretari general del PP, Teodoro García Egea.