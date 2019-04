L'Audiència condemna a 21 anys de presó l'abusador confés dels Maristes

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys i nou mesos de presó l'exprofessor dels Maristes de Sants Joaquín Benítez per abusar sexualment de quatre alumnes menors d'edat quan era professor d'educació física en aquesta escola religiosa.

Benítez va ser jutjat per la secció 21 de l'Audiència de Barcelona per abusar sexualment de quatre menors a l'escola Germans Maristes Sants-Els les Corts, encara que almenys deu alumnes més van denunciar els mateixos fets, que no van arribar a judici perquè el seu cas va prescriure.

La Fiscalia demanava per al pederasta confés 22 anys de presó i 14 d'inhabilitació pels quatre abusos a menors, mentre que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que han exercit l'acusació popular, sol·licitaven 35 i 25 anys de presó, respectivament.