Les reaccions dels presos independentistes als resultats de les eleccions

El cap de llista de JxCat, Jordi Sánchez, ha celebrat a través del seu compte de Twitter que 22 escons independentistes, en referència a la suma dels 15 d'ERC i els 7 de JxCat, són un "èxit de país". "La veu de l'1-O serà més forta que mai. No el malmetrem", ha afegit per després donar una abraçada a Front Republicà, l'altra candidatura independentista.



A més, en el tuit, Sánchez ha explicat que el primer que ha fet quan ha sortit de la cel·la a les 6:45 hores del matí ha estat felicitar Junqueras. Precisament, el cap de llista d'ERC ha donat 1.000.000 de gràcies a través del seu compte de Twitter en referència al rècord de vots assolits pels republicans.





Jordi Turull, que ha estat escollit diputat de JxCat per Lleida, ha donat les gràcies també a través de Twitter i ha promès representar la gent de Lleida, del Pirineu i de l'Aran "des de l'absolut compromís i tota l'estima". "L'1-O s'ha reivindicat de nou a les urnes", afegeix Turull.En la mateixa línia, Josep Rull, que ha estat escollit diputat de JxCat per Tarragona ha donat les gràcies al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al Baix Penedès.Per la seva banda, el cap de llista d'ERC al Senat, Raül Romeva, ha qualificat la nit electoral de "solitària i inoblidable". "Gràcies a totes i tots per fer possible aquesta nova onada democràtica i republicana. El missatge ha estat contundent: el futur és imparable. Endavant!", ha afegit Romeva després que la seva llista a la cambra alta hagi aconseguit 11 senadors.