Lluís Llach i 17 lesionats de l'1-O declararan aquesta setmana

El cantautor i exdiputat de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Llach i un total de 17 ciutadans que van estar presents als col·legis electorals l'1-O declararan aquesta setmana al judici de l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem, tots ells testimonis de les defenses. A més, en les sessions d'avui i demà també estan citats com a testimonis dos eurodiputats, una diputada quebequesa, dos comissaris dels Mossos i l'exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut) David Elvira.

El calendari de compareixences ha estat lleugerament modificat després de la renúncia de 19 testimonis per part de l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde. Llavors, l'última setmana d'abril arrenca amb la compareixença de quatre observadors internacionals de l'1-O, la presència dels quals farà necessària la intervenció a la sala d'intèrprets d'alemany, portuguès i eslovè. Es tracta dels Europarlamentaris Ana Gomes, Ivo Vagl i Andrej Hunko, els qui segons les acusacions van ser observadors internacionals pagats per la Generalitat en el referèndum i que han estat citats per a la sessió d'avui al matí.

A les 16.00 hores s'ha assenyalat una videoconferència amb el Canadà per escoltar una altra observadora internacional, Manón Massé, demanada per la defensa de Jordi Cuixart. La seguirà l'exdiputat autonòmic de JxSí Lluís Llach, que va estar present en la massiva concentració davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017 en protesta pels escorcolls i detencions de càrrecs independentistes ordenats pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona. El cantautor ha estat sol·licitat per l'acusació popular exercida per Vox i les defenses de Junqueras, Romeva i Jordi Sànchez.

La sessió de demà començarà amb el testimoni de 17 persones que estaven presents en col·legis electorals l'1-O, tots ells proposats per l'advocat de Junqueras i Romeva. Inicialment, Van den Eynde havia sol·licitat la declaració de més ciutadans presents als col·legis, però aquesta setmana ha renunciat a 16. Demà també declararà l'exdirector de CatSalut, David Elvira, a proposta de Van den Eynde, per explicar les assistències que el sistema sanitari català va prestar arran dels fets de l'1-O.

El comissari cap de la Regió Metropolitana de Barcelona dels Mossos d'Esquadra, Carles Anfruns, i el comissari cap de la regió policial dels Mossos, Sergio Pla, seran els que tancaran demà la sessió, demanats per la defensa de Joaquim Forn, exercida per Xavier Melero.



El calendari de maig

Tot i que encara no s'ha fet públic el calendari de maig, algunes defenses han demanat més temps al tribunal per poder preguntar a alguns dels testimonis i avançar-se a les renúncies. Amb la previsió de sumar una sessió més per setmana cada dilluns, el tribunal preveu accelerar el calendari de manera que cada setmana es farien quatre sessions.