Moren dos nadons a la Vall d'Hebron afectats per un bacteri

Dos nadons prematurs van morir la setmana passada a l'Hospital Vall d'Hebron afectats per un bacteri, han confirmat fonts hospitalàries a l'ACN. Els bebès van patir una enterocolitis, una malaltia freqüent entre els prematurs, que va provocar que el bacteri Klebsiel·la Blee, del qual eren portadors, passés a la sang i els provoqués una sèpsia.

Un d'ells havia nascut a les 24 setmanes de gestació amb un pes de 680 grams, mentre que l'altre ho va fer a les 25 setmanes, amb un pes de 485 grams. L'hospital està estudiant els 45 nadons ingressats al servei de Neonatologia per detectar altres possibles casos. N'ha trobat alguns, però no presenten símptomes. En tot cas, s'han establert mesures especials de protecció.

Fonts del centre han constatat que els dos tenien una alta probabilitat de morir per les setmanes de gestació i pel poc pes que tenien. Van morir per l'enterocolitis complicada per la presència del bacteri.

En dos dies se sabran els resultats de l'anàlisi de la resta de nadons ingressats a Neonatologia.