Un testimoni diu que cordons similars al del 20-S es van fer en Diades

Dos testimonis que van estar en les protestes del 20-S han defensat l'ambient "festiu" i "pacífic" de les concentracions del 20-S davant del Departament d'Economia i davant de la casa de l'exsecretari general de la conselleria Josep Maria Jové a les Franqueses del Vallès. Un extreballador de l'ANC, Jordi Molinera, que va formar part del passadís que es va formar davant del Departament ha assegurat que era "habitual" que voluntaris de l'entitat fessin cordons durant manifestacions com les de la Diada o com el que es va fer per al rei Felip VI i l'expresident espanyol Mariano Rajoy en la manifestació contra els atemptats del 17-A. També ha dit que no recorda que ningú donés cap "ordre directa". Per la seva banda, l'alcalde de Prats de Lluçanès i dirigent d'ERC, Isaac Peraire, ha defensat que "ningú en cap moment va fer res per impedir la sortida de Jové" del domicili com a detingut.

En la seva declaració davant del Suprem com a testimoni demanat per la defensa d'Oriol Junquera i Raül Romeva, Molinera ha explicat que va formar part del cordó que va formar un passadís davant d'Economia juntament amb altres treballadors i voluntaris de l'ANC. "Era una cosa que fèiem bastant, també vam fer un cordó al Rei i a l'expresident Rajoy en la manifestació contra els atemptats de Barcelona, ni un mes abans dels fest del 20-S, i era una cosa que fèiem habitualment", ha dit, com ara a les manifestacions per la Diada. Segons ha dit, eren tasques de "vigilància" i de "seguretat" que feien "sempre que se'ls demanava".

L'extreballador de l'ANC ha respost a l'advocacia de l'Estat que no recorda haver rebut "l'ordre directa de ningú" per fer el cordó. "Estàvem allí, vèiem la situació i era una cosa que habitualment fèiem en manifestacions de diferents tipus", ha assegurat. Molinera ha explicat que tenien material, com algunes armilles, al vestíbul del Col·legi de Periodistes de Catalunya, molt a prop d'Economia, que encara estaven allí per la manifestació de la Diada de feia uns dies.

Molinera ha descrit l'ambient davant d'Economia "d'expectació", amb consignes com "llibertat i votarem". De fet, ha negat que hi hagués "cap amenaça". "Tothom respectava molt aquest cordó, es mantenia la línia que s'havia marcat i en cap moment hi haver cap senyal de violència", ha assegurat. El testimoni ha negat que veiés cap intent d'entrar a la conselleria per part dels concentrats.

També ha explicat que va sentir l'exvicepresident Oriol Junqueras dirigint-se a la tarda als concentrats: "Va fer proclames cridant al civisme, al caràcter pacífic de les manifestacions del moviment independentista, crides a estar tranquils, expectants i a respectar la feina de la comitiva judicial".

Sobre els vehicles de la Guàrdia Civil que hi havia davant del Departament, Molinera ha dit que els concentrats els rodejaven però que hi havia "molts mitjans de comunicació que estaven a sobre" dels cotxes per tenir un "bon angle de visió". Segons ha dit, els voluntaris els van demanar que baixessin, però no els van fer cas. També ha admès que alguns concentrats van pujar als vehicles, i ha explicat com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart hi van pujar a última hora de la nit per demanar als concentrats que a mitjanit "tothom marxés a casa de manera cívica i tranquil·la". En resposta a la fiscalia, Molinera ha afegit que els vehicles "van acabar anecdòticament plens d'enganxines" i ha remarcat que ells no tenien la "responsabilitat directa" de protegir-los.

Cap a la una de la matinada, va marxar d'Economia després que Jordi Sànchez els traslladés que estava "satisfet" perquè la concentració havia estat "cívica i pacífica" i que s'havia "garantit el doble objectiu" de "l'exercici del dret a la manifestació i que la comitiva judicial pogués fer la seva tasca".

L'extreballador de l'ANC ha explicat que "durant tot el dia hi va haver una bona entesa" amb els guàrdies civils i els mossos d'esquadra que estaven davant de la porta d'Economia, a qui van oferir menjar i beguda quan se'ls va fer arribar una caixa als voluntaris.



Concentració a les Franqueses del Vallès

Per la seva banda, l'alcalde de Prats de Lluçanès i dirigent d'ERC, Isaac Peraire, ha explicat que el 20-S al matí es va traslladar a les Franqueses del Vallès per l'escorcoll que hi havia a la casa de Josep Maria Jové. "La meva intenció era estar al costat de la dona de Jové", ha assegurat. Peraire ha afirmat que les persones que s'hi van concentrar ho van fer "de forma positiva" i que esperaven que el detingut quedés en llibertat.

"Ningú en cap moment va fer res per impedir la sortida de Jové", ha assegurat, tot dient que hi va haver presència de tractors, però que estaven "una mica lluny" i que no van tallar el trànsit. Peraire ha remarcat que la comitiva amb el detingut va poder sortir "amb plena normalitat" per la porta principal de l'edifici, tot i que "el domicili tenia una altra sortida fàcil per un altre carrer". "Crec que la policia no va tenir cap problema per marxar", ha remarcat, "volíem que Jové sortís el més aviat possible, el preferíem en llibertat, va sortir amb normalitat i tranquil·litat cap a no sé on".

El president del tribunal, Manuel Marchena, ha cridat l'atenció en un moment al testimoni, quan responia a la fiscalia, per demanar-li que no entrés en valoracions de "caràcter polític".