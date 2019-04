Troben mort un menor de 17 anys davant d'una escola a Gavà

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un noi de 17 anys a Gavà (Baix Llobregat), el cadàver del qual ha aparegut aquest dilluns a mig matí en un descampat davant l'escola Sagrada Família.

El cadàver presentava una ferida d'arma blanca a la zona frontal i els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi per explicar els fets.

Amb tot, fonts policials apunten que, a priori, es descarta que es tracti d'un homicidi o assassinat, ja que no hi ha signes de defensa. La policia espera ara el resultat de l'autòpsia per poder concretar les circumstàncies de la mort.