Els primers votants que testifiquen al Suprem remarquen que «les úniques agressions» eren de la policia

Els primers votants que han testificat al Tribunal Suprem han declarat que la gent no va amenaçar ni llençar objectes a la policia i que "les úniques agressions" eren dels agents antidisturbis. "Ens arrossegaven com maletes, alguns estirant pels cabells", ha explicat el tinent d'alcalde de Sabadell Julià Fernàndez, que ha detallat que a l'escola Nostra Llar li van donar cops de peu i li van trencar les ulleres, la jaqueta i la bossa de mà.

Una altra testimoni ha dit que va passar la nit a aquesta escola i que el matí de l'1-O estaven a la porta del centre "exercint el dret a protesta", asseguts a terra amb les mans alçades i cridant 'Votarem'. Ha dit que els agents van trencar portes i van regirar l'escola però no van trobar material electoral i se'n van endur disfresses i jocs infantils en bosses d'escombraries. Un altre home que era al mateix centre ha dit que la policia els donava "cops de peu provocatius".

Aquest dimarts han passat pel judici de l'1-O els primers votants cridats per la defensa de Junqueras i Romeva. Els tres primers van estar a l'escola Nostra Llar de Sabadell el dia del referèndum. Tots han coincidit en destacar que la gent mantenia actitud pacífica, que no es va amenaçar ni agredir ni llençar objectes cap a la policia i que els crits que proferien era en favor de poder votar.

El primer d'ells, Santi Valls, ha explicat que la policia va arribar a primera hora del matí i els va "separar per la força". "Sense intercanviar paraula comencen a treure gent, estàvem dempeus en gest de protesta i manifestació", ha descrit. A ell mateix, la policia el va agafar i se'l va endur i ha dit que va veure uns fets que no esperava i que ha considerat "violents". "No m'ho hauria imaginat mai, ens agafaven pel cabell, era una escena que realment no m'esperava", ha dit, afegint que també s'agafava gent pels cabells.

Només ha reconegut que en algun moment es podria haver dit alguna cosa "fora de to". "Ho han de comprendre, exercíem el nostre dret de voler votar i vam ser agredits, la gent estava enfadada", ha expressat.

Passa la nit a l'escola

Una altra dels testimonis, la Pilar Calderón, va passar la nit al gimnàs del centre i ha explicat al tribunal que va ser iniciativa dels pares i les mares del centre. A preguntes de la fiscalia, ha explicat que van organitzar activitats com ioga o teatre perquè sabien que hi havia una "ordre per tancar els col·legis" i que van fer-ho per "manifestar-se en favor del dret a votar".

Sobre el matí de l'1-O, també ha descrit actituds violentes per part de la policia. Ha dit que va veure com "arrossegaven i picaven gent". "Veig un policia que li aixeca una porra a una iaia que estava asseguda a una cadira", ha posta d'exemple. I també ha dit que una companya va trucar l'ambulància. Sobre l'actitud e la gent, ha dit que estaven asseguts amb les mans amunt i cridant 'Votarem'. "Ningú pica a la policia ni se'ls amenaça", ha assegurat. Calderón ha reconegut que va passar tot el dia a l'escola i que era apoderada per ERC, que ningú li ho va demanar sinó que ella mateixa es va oferir perquè volia ajudar en aquell dia a fer possibles les votacions.

S'enduen disfresses, jocs infantils i menjar per celíacs

També ha relatat que la policia va entrar dins del centre trencant la porta de l'entrada i que va rebentar també les de les aules del centre. Finalment, però, va marxar amb material comissat en bosses d'escombraries. Segons Calderón, eren disfresses i jocs infantils. El tercer testimoni, el tinent d'alcalde Julià Fernàndez (ERC), també ha dit que li consta que s'enduen menjar per celíacs i jocs infantils de cartró.

Fernàndez ha explicat que va resultar ferit, que li van donar un cop a la galta i el van tirar a terra, que després el van arrossegar i li van trencar les ulleres, la bossa de mà i la jaqueta. "Ens arrossegaven com maletes", ha dit. A preguntes del lletrat Benet Salellas, li ha preguntat si va rebre "algun tracte especial" de la policia per ser autoritat municipal. "Arrossegar-me per terra, aquest va ser el tracte", ha dit.

També ha concretat que la porta de l'entrada estava oberta i que, tot i això, els agents van rebentar-ne els vidres.