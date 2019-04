La Junta Electoral Central exclou Puigdemont de les europees

La Junta Electoral Central (JEC) va acordar excloure l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Clara Ponsatí com a candidats a les eleccions europees del 26 de maig. Així consta en la resolució emesa per la JEC en resposta als recursos presentats pel PP i Ciutadans contra la inclusió de Puigdemont, Comín i Ponsatí -fugits de la justícia espanyola després de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre de 2017- en la candidatura de JxCat al Parlament Europeu. JxCat va avançar que tenen previst recórrer la decisió de la JEC i ja al vespre va proposar l'advocat Gonzalo Boye, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i la periodista Beatriz Talegón per substituir de forma «provisional» els exclosos.

La Junta Electoral Central considera que l'expresident de la Generalitat incorre en una «burla» a la llei quan pretén concórrer a les properes eleccions europees estant fugit de la justícia i situat «extramurs» de l'ordenament jurídic espanyol.

Des de Twitter, l'advocat Gonzalo Boye, que assisteix Puigdemont, va protestar per la decisió de la JEC: «Davant el triomf de l'independentisme a les eleccions de diumenge, la Junta Electoral Central ha decidit excloure Carles Puigdemont de les llistes a les europees per intentar frenar una altra victòria... Han posat en risc la viabilitat de les eleccions europees».

El president de la Junta Electoral Central, Segundo Méndez Pérez, el vicepresident, Eduardo Calvo Rojas, i les vocals Ángela Figueruelo i Inés Olaizola estan a favor que Puigdemont, Comín i Ponsatí es puguin presentar a la llista de JxCat per a les eleccions europees. Així consta a la resolució de la junta, formada per 13 membres, en la qual s'especifica que han emès un vot particular davant aquesta resolució. Els quatre membres de la junta van explicar que «discrepen de la resolució de la majoria» perquè el fet de ser elegible és un dels «drets polítics» dels ciutadans. A més, recorden que per poder ser escollit cal ser elector i que «cap espanyol major d'edat en pot ser privat».

L'expresident de la Generalitat va criticar la falta de temps que ha donat la Junta Electoral Central a JxCat per «presentar una alternativa». «Acabem de rebre a tres quarts de set la tarda els motius de la JEC per excloure'ns de la llista europea. El termini per presentar una alternativa s'acaba a les vuit. Es confirma l'escàndol jurídic i el cop a la democràcia en el fons i la forma», va expressar Puigdemont a Twitter.

En un altre ordre de coses, el Govern de Canadà va prohibir el passat mes de març l'entrada al país a Puigdemont, que l'havia sol·licitat per fer una gira pel Quebec organitzada per la Societat Sant Joan Baptista (SSJB) a partir del 2 d'abril. Puigdemont va recórrer ahir davant la justícia canadenca.



Autorització revocada

Segons un comunicat emès per l'oficina de l'expresident, la seva intenció era viatjar al Quebec fa unes setmanes, convidat pel president de l'SSJB, Maxime Laporte, però el Govern federal del Canadà «sense donar cap motiu va revocar arbitràriament» l'Autorització Electrònica de Viatge ( eTA) que anteriorment se li havia concedit.