L'alcalde de Sant Julià de Ramis: "La Guàrdia Civil va anar a buscar els veïns"

L'alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Puigtió, ha relatat l'actuació de la Guàrdia Civil al pavelló del municipi on l'1-O havia de votar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "La Guàrdia Civil va anar a buscar directament als veïns, que en cap moment van anar allí a defensar res, hi havia famílies senceres que anaven a votar com un diumenge com el del 28-A", ha assegurat.

Puigtió ha denunciat que els "cops" dels agents als veïns van provocar 70 ferits i que la Guàrdia Civil podria haver accedit per altres portes que ja estaven obertes del pavelló, en lloc de trencar la porta principal "amb una maça".

L'alcalde ha assegurat que al municipi, de 3.000 habitants, s'hi va presentar un "exèrcit" de guàrdies civils, mentre els veïns volien "votar i veure el president Puigdemont" i "en cap moment van pensar que es trobarien en aquesta situació".

L'alcalde ha recordat que el fet que estigués previst que Puigdemont votés en aquell pavelló va fer que hi hagués "més de 50 periodistes" en aquell moment i que els ciutadans que hi van anar ho van fer per "votar" i per "veure al president Puigdemont" en un dia "festiu" i "amb molts nervis". El pavelló, però, no va arribar a obrir. Segons l'alcalde, a les nou en punt no estava encara obert perquè hi havia un problema informàtic i tres minuts més tard una veïns va alertar de l'arribada d'un "exèrcit" de la Guàrdia Civil, que "en cap moment" es va posar en contacte amb ell.

Puigtió, que ha declarat com a testimoni a petició de les defenses de Junqueras i Romeva, ha explicat que part dels agents van "encerclar" els veïns que estaven a la plaça mentre que altres "van anar directes a colpejar als veïns que estaven davant de la porta per poder votar". "Els van tirar a terra, els van donar puntades de peu, hi havia moltes càmeres gravant i els cops eren baixos", ha relatat. L'alcalde ha dit que alguns veïns van quedar "inconscients" però que la Guàrdia Civil no va deixar entrar l'ambulància a la plaça de davant del Pavelló.

A la porta, ha afegit que els agents anaven amb una "maça" i que van tirar "un vidre a terra" per accedir-hi. A dins, "van apartar de mala manera" un regidor que els va demanar quina ordre portaven per accedir al pavelló i es van endur "portàtils que eren dels veïns", urnes i paperetes. L'alcalde ha lamentat que van "trencar" "totes les portes que hi havia al pavelló", colpejant-les "amb puntades de peu i maces", sense comprovar que "estaven obertes".

El batlle ha assegurat que, quan van arribar, els agents "van veure" que una de les portes d'emergència estava oberta per facilitar la tasca dels mitjans de comunicació, però que no van accedir per allí, sinó que "van anar directament a buscar als veïns". "Van arribar més de 20 furgonetes, som un poble de 3.000 habitants, potser van venir 200 guàrdies civils", ha dit, "en un poble que hi havia més guàrdies civils que veïns a l'hora de votar". També ha dit que la Benemèrita també hi va enviar un helicòpter que "va pujar i baixar moltes vegades", situant-se a una "baixa alçada".

A preguntes de la fiscalia, l'alcalde ha dit que coneixia les resolucions del TC i el TSJC, però que ell va voler garantir que els seus veïns poguessin votar perquè no ho veu "il·legal". També ha dit, en respostes a l'advocacia de l'Estat, que després de l'actuació de la Guàrdia Civil al seu municipi en va visitar altres perquè "els pobles van agafar por".