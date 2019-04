Llach declara que va ser ell qui va proposar als Jordis pujar als cotxes policials

El cantautor i exdiputat de JxSí Lluís Llach va declarar que ell va suggerir als Jordis que pugessin als cotxes de la Guàrdia Civil el 20-S per desconvocar la protesta que es va organitzar davant la Conselleria d'Economia, que va obligar la secretària judicial a sortir pel terrat. Llach, actual president del Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, va ser l'encarregat de tancar la jornada del judici del procés, en la qual va declarar com a testimoni directe del que va passar el 20 de setembre de 2017.

Ja al final de la jornada, va explicar, va acompanyar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart (acusats de rebel·lió), amb quatre diputats més, entre ells el president del Parlament, Roger Torrent, a l'escenari que es va habilitar per desconvocar la protesta. Però en baixar, va assenyalar, va percebre que les seves paraules no havien arribat als concentrats que estaven en primera línia davant l'edifici i va suggerir adreçar-se allà.

«Per deformació professional i ho sento moltíssim jo vaig dir: 'L'únic lloc on pot ser efectiva aquesta crida a la desconvocatòria pot ser damunt d'aquests cotxes, perquè és l'únic lloc on us veurà tothom'», va admetre. Una proposta que va ser acceptada per Sànchez -«podem fer-ho», va dir- i finalment duta a terme pels Jordis després de buscar un megàfon, que va costar «uns minuts terribles», segons va explicar.

Amb un llaç groc a la camisa i ulleres i rellotge a joc, Llach va defensar la vocació pacífica de totes les concentracions organitzades en el marc de l'independentisme, també la del 20-S, en què va aprofitar la seva condició de «persona coneguda» per ajudar a fer que transcorregués amb normalitat.

Paral·lelament, una diputada del Quebec (Canadà) va admetre per primer cop al tribunal del procés que va acudir a Catalunya per participar en l'1-O «a títol d'observadora» convidada per la CUP, desmarcant-se de la resta de parlamentaris estrangers que fins a la data han mantingut que van ser «visitants».

Mannon Massé, una política nacionalista quebequesa, va trencar el guió de la resta de diputats que sempre han negat ser observadors electorals com, de fet, va defensar l'altre parlamentari que va testificar ahir, l'alemany Andrej Hunko. Per videoconferència, la canadenca va assenyalar que va participar «a títol d'observadora al referèndum, convidada per la CUP».