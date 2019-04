La normalitat anòmala

El macrojudici es va reprendre ahir amb una anomalia evident: seguien en presó preventiva un senador - Romeva, amb uns 900.000 vots, que mai no ha tingut cap membre del Tribunal per ser on és- i d'altres diputats a les Corts ( Junqueras, Sánchez, Rull, Turull...), tots electes pel poble, del qual, segons l'article 117 de la Constitució, emana la justícia (!). Va declarar Jordi Molinera, regidor d'ERC a Altafulla, que el 20-IX-17 va formar part del cordó de voluntaris que van obrir un passadís a la porta de la conselleria d'Economia, a uns centímetres de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Tot el dia va transcórrer amb pacífica normalitat. El relat era tan demolidor respecte als anteriors que la Fiscalia només li va demanar pels vehicles de la Guàrdia Civil. Seguí Isaac Peraire, vice-secretari general de coordinació interna, territori i organització d'ERC i batlle de Prats de Lluçanès. Anà a Les Franqueses del Vallès, on Josep M. Jové -investigat pel TSJC- era detingut. Els concentrats davant de casa seva estaven en actitud positiva i pacífica i mai no van obstruir el pas de ningú. (Els tractors es van posar damunt d'una rotonda no llunyana; en canvi, els antidisturbis sí que van tallar el pas.) Després de fer costat a la muller, a l'hora de dinar, va arribar a la seu d'Economia i s'hi va estar fins a mitjanit. Cap agressió, cap escomesa. Ell era davant de la tarima-escenari, on es van fer actuacions i parlaments.

Quan, a preguntes de la Fiscalia, raonà que la concentració era pel dret a votar i per protestar per l'actuació policial, ja que no era normal que es detingués un alt càrrec de la Generalitat com tampoc no ho era que hi hagués electes en aquella sala, Marchena li parà els peus: li prohibí fer valoracions. També ho prohibí a Ivo Vajgl, exministre d'Afers exteriors eslovè i eurodiputat, i a l'eurodiputada portuguesa Anna Gomes, que coneixien Romeva de la cambra europea i van deixar-lo com un veritable pacifista. Andrej Hunko, diputat alemany i expert internacional en processos electorals, malgrat distingir entre observadors i visitants per a l'1-O, va donar peu a la Fiscalia per tornar a mirar de pescar alguna cosa sobre la malversació per part de Diplocat. A manca de sublevació, malversació? Qui no té tall, rosega els ossos.