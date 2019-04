Rajoy no acudeix a la comissió d'investigació del 155 al Parlament de Catalunya

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy no s'ha presentat aquest dimarts a la comissió d'investigació dels efectes del 155 del Parlament, on havia estat citat com a testimoni. Rajoy havia d'assistir a la cambra catalana a les 10.00, però finalment no ho ha fet.

També hi estaven citades qui va ser la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que ha enviat una carta assegurant que no li pertoca comparèixer al Parlament sinó al Congrés dels Diputats. El president de la comissió, Toni Morral (JxCat), ha explicat que els tornaran a citar i que els advertiran que no fer-ho pot suposar un delicte de desobediència.