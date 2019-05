La candidatura de Puigdemont inclourà un dibuix amb el seu rostre a les paperetes de fora de Catalunya

Les butlletes de la candidatura que havia d'encapçalar Carles Puigdemont a les eleccions europees inclouran un retrat fet a mà de l'expresident a les paperetes de fora de Catalunya. En el seu perfil de Twitter, Puigdemont ha publicat una imatge de la butlleta de la candidatura, que està encapçalada provisionalment pel seu advocat, Gonzalo Boye, després de la resolució de la Junta Electoral Central. "Per a l'Estat espanyol només podem ser candidats com a dibuix, no com a éssers humans. Coses de la democràcia plena", ha escrit l'expresident al seu perfil. El dibuix és de l'il·lustrador Jordi Magria, que l'ha cedit a la candidatura. Pel que fa les paperetes a Catalunya inclouran el logo de Junts per Catalunya.



La decisió que les paperetes de Catalunya incorporessin el logo del partit i que les de fora incloguessin el dibuix de Puigdemont es va prendre abans que la JEC vetés l'expresident com a cap de llista. Fonts de l'entorn de Puigdemont han explicat a l'ACN que la marca de JuntsxCat és prou coneguda a Catalunya i que incloure el dibuix a fora era una manera d'identificar la candidatura, que porta per nom Lliures per Europa.



JxCat va designar l'advocat Gonzalo Boye, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i la periodista Beatriz Talegón com a candidats "provisionals" a les eleccions europees, a l'espera de poder revertir el veto de la Junta Electoral Central (JEC) a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.







Per a l'Estat espanyol només podem ser candidats com a dibuix, no com a éssers humans. Coses de la democràcia plena. (Gràcies @JordiMagria1 per deixar-nos fer servir el teu dibuix per a les paperetes en els col·legis electorals de fora del Principat) @JuntsXCat pic.twitter.com/K0snCebORm — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de mayo de 2019