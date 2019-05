Ingressa a presó l'home condemnat per abusar de la seva filla durant 6 anys

L'home acusat d'abusar sexualment de manera reiterada de la seva filla, des que la nena tenia deu anys, va ingressar a la presó. L'Audiència de Lleida ho va acordar en una vista que es va fer ahir mateix a petició de la fiscalia, que demanava aquesta mesura preventiva al·legant risc de fugida, ja que l'home és originari de Bolívia. La Sala el va condemnar dilluns a dotze anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, però la sentència es pot recórrer fins dimarts. L'advocada de la defensa, Montse Torres, va assegurar a l'ACN que no presentarà recurs i va explicar que no s'ha oposat a la presó preventiva del seu client. Torres, però, va demanar que es consideri ja l'acusat pres ordinari i no provisional.

L'Audiència de Lleida va considerar provat que la menor va patir violacions gairebé diàries per part del seu pare adoptiu, durant sis anys i que aquestes van començar quan feia pocs dies que ella havia arribat a Lleida procedent de Bolívia, amb 10 anys. Així ho va explicar la menor, tot i que l'home va negar els fets. La fiscalia va sol·licitar en el seu informe final que se'l condemnés a dotze anys de presó.