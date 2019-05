El Parlament investigarà els abusos sexuals a menors en espais educatius

El Parlament impulsarà, a proposta de Catalunya en Comú Podem, una comissió d'investigació sobre els casos d'abusos sexuals a menors a centres i espais educatius catalans.

En declaracions als mitjans a la cambra catalana, la portaveu adjunta dels comuns, Marta Ribas, va explicar que, finalment, tots els grups parlamentaris han subscrit la proposta per crear aquesta comissió d'investigació sobre els casos de violència sexual denunciats, que es va registrar ahir a la tarda al Parlament.

D'acord amb el text de la proposta, l'objectiu d'aquesta comissió és l'anàlisi i la investigació de la problemàtica de la violència sexual contra menors als centres i espais educatius de Catalunya, les seves causes i conseqüències, la valoració de les dades disponibles, el caràcter i adequació de les mesures que s'apliquen a Catalunya per a la prevenció i la protecció contra els abusos així com el compliment de la normativa existent en aquesta matèria.

Ribas va afirmar que aquesta comissió d'investigació deu servir per «trencar el silenci absolut» i «còmplice» que hi ha hagut sobre aquest tema, tant des del punt de vista «social com institucional», per depurar responsabilitats i per extreure conclusions amb vista al futur.

D'altra banda, va reiterar que Catalunya en Comú Podem reclama que es retiri el concert educatiu als Maristes, després de la sentència que condemna l'exprofessor dels Maristes de Barcelona Joaquín Benítez, a 21 anys i nous mesos per abusar sexualment de quatre alumnes.



Polítiques de gènere

Paral·lelament, el Parlament celebrarà el 19 de juny una jornada sobre polítiques d'igualtat de gènere en la qual simularà un ple que estarà compost per totes les diputades i dones «representatives del país». La iniciativa, anomenada «Parlament de les Dones», va ser impulsada pel president del Parlament, Roger Torrent, i el va apropar la Mesa de la Cambra en la reunió d'aquest dimarts.

El projecte, inspirat en experiències similars a Portugal, Sud-àfrica i Montenegro, consisteix a celebrar un ple format per dones en el qual es debatrà sobre polítiques d'igualtat de gènere, encara que no serà un ple oficial de la Cambra. Les setmanes anteriors a aquest ple s'organitzaran sis grups de treball que coincidiran amb els sis eixos del pla d'acció de la Conferència Mundial sobre les Dones: drets humans de les dones; dret a l'educació i la cultura; drets laborals i econòmics; dret a la participació social i política; salut i drets sexuals i reproductius, i dret de les dones a viure lliures de violències masclistes.