Primers apallissats per anar a votar

Ahir, 30-V, van declarar els primers ciutadans apallissats per les FCSE el dia 1-O-2017. Els tres primers a declarar havien volgut votar al col·legi Nostra Llar de Sabadell. Foren Santi Valls, Pilar Calderón i el tinent d'alcalde Julià Fernández. Valls va explicar que els antidisturbis, fent cunya, van separar la gent que feia cua en dos grups i van començar a colpejar-la violentament, tot i comportar-se de forma pacífica sense escometre cap agent, amb cants i consignes. Arrossegaven persones per terra, si els convenia, estirant-les pels cabells, esbotzaren les cristalleres del portal i altres portes (aules i gimnàs), i al cap d'una estona sortiren amb bosses d'escombraries. Calderón, que actuava com a apoderada d'ERC, havia romàs al col·legi tota la nit anterior i explicà com, davant les pallisses, un company trucà una ambulància. Explicà què havien requisat dins les bosses d'escombraries: material escolar i joguines dels alumnes. Res de material electoral. Per més inri, el centre es reobrí i ella mateixa hi votà a les 7 del vespre! Els ME? Auxiliaren els ferits! Fernández ratificà el que s'havia dit: en arribar saludà els ME, que li manifestaren la impossibilitat d'actuar amb tanta gent. Els antidisturbis li colpejaren la cara i li esquinçaren jaqueta i bossa. Al SEM hi havia una cua de gent amb sang més malparada que no ell. Després testimoniaren votants al pavelló Firal de Sant Carles de la Ràpita, Joan Pau Salvadó i el regidor Albert Salvadó. Segons el primer, els agents van entrar sense intercanviar paraula, mentre cantaven, amb mans enlaire, «som gent pacífica!». Els estomacaren de valent amb cops al cap que feien sagnar. Li calgué assistència mèdica pel cop a una cama. La gent cridava desesperada i amb por. El segon subratllà els fets: ningú de les FCSE va voler parlamentar amb ell. Seguiren les declaracions de tres votants al col·legi la Rourera de Sant Esteve Sesrovires: Jordi Rubuinart, l'alcaldessa, Maria del Carmen Rallo, i Emili Gayà. S'acabà el matí amb els testimonis de Ferran Soler, que votà al col·legi El Castell de Dosrius (Vallès Oriental) i Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà. Hi va haver 70 ferits i 37 tenen presentada denúncia al Jutjat núm. 2 de Girona.