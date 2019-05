Torra, Buch i Calvet visiten els presos a Soto del Real

El president de la Generalitat, Quim Torra, i els consellers d'Interior, Miquel Buch, i de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es troben des de les 10 del matí a Soto del Real per visitar els presos independentistes. Torra, que no preveu fer declaracions, es reunirà amb Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Posteriorment es desplaçarà a les 15.30 a Alcalá-Meco per trobar-se també amb Carme Forcadell i Dolors Bassa. Al llarg d'aquest dimecres també es desplaça a Soto del Real la número dos de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, juntament amb els números tres i quatre, Neus Munté i Ferran Mascarell. Tots tres es reuniran amb Joaquim Forn, cap de llista de la formació per Barcelona.