Ferit greu un noi estranger en una baralla a Barcelona

Un noi estranger ha resultat ferit greu aquesta matinada en una baralla amb una altre jove també d'origen magrebí a Ciutat Vella, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat a l'ACN fonts policials. La víctima s'ha apropat a la comissaria de Ciutat Vella per denunciar els fets. Els agents l'han traslladat al CAP Pere Camps i s'està confirmant ara si és menor d'edat. L'autor, que sí que és major d'edat, s'ha entregat i està detingut en dependències policials. L'emissora apunta que el jove hauria apunyalat l'altre i li hauria provocat un tall de 15 centímetres, molt a prop de l'aorta. La víctima està tutelada per la Generalitat i ha ingressat a l'Hospital del Mar, on l'han operat, segons aquesta mateixa informació.