JxCat demana al Suprem que anul·li el veto de la JEC a Puigdemont, Comín i Ponsatí a les europees

JxCat ha formalitzat les al·legacions a la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que va vetar Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí per la candidatura a les eleccions europees del 26 de maig. La formació independentista ha demanat al Suprem que anul·li la decisió de la JEC i reincorpori els tres candidats perquè -segons JxCat- s'han vulnerat "drets fonamentals", així com les garanties "mínimes" del procés electoral. L'advocat de Puigdemont i, de moment, cap de llista de JxCat a l'Eurocambra, Gonzalo Boye, ha assegurat que, si cal, s'arribarà fins a Estrasburg. "La JEC s'està inventat la legalitat i la seva resolució és arbitrària, contrària al dret espanyol i europeu, i contrària als convenis internacionals subscrits per l'Estat", ha afegit Boye.