Massé i Llach tornaren a la desobediència civil

El passat dilluns 29, a la tarda, declarà en el macrojudici per videoconferència des del Quebec Manón Massé, dirigent del partit Quebec Solidari, diputada i experta en processos electorals. Es reivindicà com a observadora internacional l'1-O -2017, convidada per la CUP i pagant-se les despeses. Va recórrer diversos punts de votació acompanyada per membres de l'AMI. A Vic observà 1.500 persones esperant l'obertura del col·legi electoral, amb por de no poder votar tot i la determinació a fer-ho exercint la desobediència civil (de nou l'expressió que Marchena fa veure que no sent). Va veure que la gent era als col·legis amb alegria, «contents i cantant», però que, a partir del moment que van córrer «imatges de violència» policial, la gent va tenir «por de no poder votar» i demanava als observadors que no se n'anessin, com si fossin una garantia de protecció. De tornada al seu país va aconseguir que l'Assemblea del Quebec aprovés una moció de suport a una solució acordada entre els governs de Catalunya i Espanya. Abans, el 4-X-17, s'havia refusat una presentació per ella a favor del dret a decidir dels pobles.

Lluís Llach, exdiputat de JxSí, darrer a declarar aquell dia, també esmentà la desobediència civil. Duia llaç groc, corretja de rellotge groga i ulleres del mateix color. Deixà damunt la taula el llibre del senador electe Raül Romeva, Esperança i llibertat. Parlant dels fets del 20-IX a la Conselleria d'Economia va fer una defensa acèrrima de Sànchez i Cuixart. Va ser davant de la porta, a escassos centímetres del binomi de ME i de la GC, d'esquenes a ells i de cara a la gent perquè la diligència judicial s'esdevingués amb ordre. Això no suposava renunciar a la protesta i a la desobediència civil per com es feien les coses. La gent tenia una actitud cívica i pacífica. Reivindicà com una mena d'ADN aquest pacifisme i civisme de les mobilitzacions a Catalunya durant els últims anys. No va veure cap acte de violència contra els vehicles de la GC. Lloà el seu comportament a la porta, deixant entrar i sortir gent. S'inculpà d'haver dir als Jordis que pugessin als vehicles policials si volien que la gent sentís la desconvocatòria de la concentració.