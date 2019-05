Moren dues persones per accidents de trànsit a Riudoms i a Vallvidrera

Un motorista de 27 anys va morir ahir en una col·lisió amb un camió a la TV-3141, al seu pas per Riudoms.

L'accident, una col·lisió lateral entre la moto i el camió, es va produir sobre les 14.00 hores a l'altura del quilòmetre 4 d'aquesta via, segons ha informat el Servei Català del Trànsit (SCT).

Segons les primeres hipòtesis, tots dos vehicles circulaven en direcció a Reus quan el camió va realitzar un gir a l'esquerra per accedir a un camí i va col·lisionar amb la moto, que en aquells moments estava avançant-lo.

Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van acudir al lloc de l'accident.

Com a conseqüència de la col·lisió, es va haver de tallar la circulació per aquesta via i es van realitzar desviaments de trànsit.

Amb aquesta, són ja 52 les persones difuntes des de principis de gener a les carreteres catalanes, segons dades de l'SCT.



Ferit crític

El conductor d'un dels vehicles implicats en l'accident del passat dilluns a la tarda als túnels de Vallvidrera va morir a l'Hospital Clínic. Es tracta d'un home de 53 anys i veí de Sant Cugat, segons informa el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir un xoc entre dos vehicles a l'interior dels túnels en sentit sud, al quilòmetre 4,7 de la C-16, i va implicar dos vehicles més. A banda del ferit crític que ha acabat morint, van quedar afectades quatre persones més, tres de les quals, lleus. Amb aquesta víctima, van morir 51 persones en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de l'accident es van activar sis patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques). Un 40% de les víctimes d'accident de trànsit, ja sigui ferits o amb el resultat de mort, durant l'any 2017 ho van ser en un entorn laboral, és a dir, quan anaven o tornaven de la feina o mentre treballaven, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.