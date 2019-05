Torra denuncia la «ignomínia» després de visitar els presos a Soto del Real

El president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar ahir al matí a la presó madrilenya de Soto del Real els set polítics catalans presos que estan sent jutjats en el procés, acompanyat pels consellers d'Interior, Miquel Buch, i de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i va denunciar la «ignomínia» de la seva situació.

Torra, que va arribar al centre penitenciari en un vehicle gris, va accedir poc abans de les deu del matí a les instal·lacions penitenciàries on es troben empresonats l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez; l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras; els exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El president de la Generalitat va ser acompanyat en la seva visita pels consellers Buch i Calvet, i van coincidir amb els números 2, 3 i 4 de la llista de Junts Per Catalunya (JxCat) a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, Neus Munté i Ferran Mascarell, que van arribar a les onze del matí tocades per reunir-se amb el candidat de la seva formació a l'alcaldia, Joaquim Forn.

La visita de Torra i els seus consellers es va prolongar durant poc més de dues hores. A la seva sortida, el president català va pujar en el vehicle que l'esperava a la porta d'accés de Soto del Real i va abandonar les instal·lacions de la presó. Buch i Calvet, de la seva banda, es van desplaçar a peu fins a l'aparcament on es trobava el seu vehicle i van declinar fer declaracions als mitjans de comunicació que esperaven a Soto del Real des de primera hora del matí.

A la tarda, Quim Torra es va traslladar a la presó d'Alcalá Meco, on es troben empresonades l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa.

Torra va denunciat «la ignomínia» de tenir líders polítics i activistes independentistes a la presó. En una piulada, el president va confirmar que s'ha vist amb «totes les companyes i companys» empresonats. «Denuncio un cop més aquesta ignomínia. Com va dir la premi Nobel de la Pau, Jody Williams, allà on es vulneren els drets d'algú, es vulneren els drets humans de tots», va afegir. És la primera vegada que Torra s'entrevista en persona amb els presos, alguns d'ells ara diputats i senadors electes, des de les eleccions del 28-A.



Bandera del pacifisme

Amb la ressaca electoral del 28-A i les hipòtesis sobre què ocorrerà ara amb els cinc presos electes, els votants de l'1-O van irrompre durant la setmana més breu del judici per enarborar la bandera del pacifisme i negar la violència, de què han responsabilitzat en exclusiva les forces de seguretat.

Com si anessin dos móns totalment diferents, el tribunal va escoltar aquesta setmana una versió del que va ocórrer la jornada del referèndum, la dels votants, radicalment diferent de l'exposada pels agents fa setmanes. Tots ells, la majoria representants públics d'ERC, van contrarestar amb un relat de pacifisme i no-violència el gairebé centenar de testimonis d'insults, agressions, llançament de pedres, resistència i forcejaments dels agents. Perquè, segons que van remarcar, es van limitar a protestar i manifestar-se, asseguts amb els braços en alt, amb algunes llàgrimes i molta por, per defensar que «votar no és delicte» i sense intentar mai agredir els agents malgrat la «pallissa» que van rebre.