La CCMA eliminarà la publicitat d'apostes en horari protegit a partir del 30 de juny

La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha anunciat aquest divendres que no s'emetrà cap publicitat de joc i apostes en línia, tota ella vinculada a esports, en horari protegit als mitjans de la Corporació.

La mesura s'aplicaria a partir del 30 de juny perquè als espais d'esports hi ha publicitat venuda que no es pot retirar, ha afegit. Llorach ha fet aquest anunci un dia després que el CAC instés a la CCMA a deixar d'emetre publicitat de joc i apostes en línia en horari protegit. Llorach ha assegurat que estan estudiant ampliar-ho a tot l'horari, més enllà del protegit. Així mateix, ha demanat un canvi legislatiu en aquesta qüestió. "La CCMA com a servei públic entomem aquesta petició del CAC", ha assegurat.

Llorach ha explicat que ha traslladat a la direcció de màrqueting i vendes de la CCMA que s'ha d'evitar l'emissió d'aquesta publicitat en horari protegit a tots els mitjans de la Corporació, tant a mitjans digitals com a la ràdio i la televisió.