Coses rares, suspicàcies i displicència

En el macrojudici, dimarts 30, quan les «muralles humanes», prenien cara i ulls que s'aguantaven els plors, es van sentir coses estranyes. Diguin-me suspicaç. Al col·legi la Rourera de Sant Esteve Sesrovires, on votaren Jordi Ribunart, l'alcaldessa Maria del Carmen Rallo i el senyor Emili Gayà, un home amb cabell blanc entorn la seixantena, resulta que els agents van carregar al davant de l'escola només d'arribar. Ganes? De fet van sortir per la porta del darrere, davant la qual havien deixat els vehicles. Segons l'alcaldessa, amb maces i malls van estifollar diverses portes de classes, despatxos i la cuina, sense cap necessitat. La Policia Local va trucar perquè aixequessin acta de les destrosses i posà una denúncia? El senyor Gayà va rebre un cop al cap i va caure a terra... Els que els van voler ajudar foren víctimes de les porres dels agents. Ferran Soler votava al col·legi El Castell de Dosrius (Vallès Oriental). Els antiavalots van entrar en formació de rectangle, amb agents de paisà amb les cares tapades (!). Van tirar a terra al batlle de Dosrius, Marc Bosch, que s'havia avançat amb les mans enlaire. I dues coses més. Primera: un GC insultava els ciutadans dient-los «rates» o «gossos», i amenaçant d'estovar-los «fins al DNI». Segona: «Allà, certament, volà una cadira. Revisant els vídeos, ningú del poble coneix la persona que la va llençar». Era un agent policial camuflat, d'aquests que en diuen d'informació? Uf!

Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, on havia de votar el president Puigdemont testificà que, abans d'obrir, arribà un exèrcit de la GC fins a la plaça del Pavelló: 200 agents per a un poble de 3.000 habitants. Van fer una barrera i començaren a colpejar tothom indiscriminadament. Cap agent no es va voler posar en contacte amb ell tot i ser l'alcalde. I acabem: segons la senadora Laura Castel de Tarragona, els agents es quedaven a la plaça Imperial Tarraco quan ja tenien les urnes. A un company li van obrir el cap «amb acarnissament» (« ensañamineto»). Segons ella, «La violència va ser extrema, gratuïta i indiscriminada». Jordi Salvador, diputat al Congrés, recordà que el PSOE havia registrat una acta de reprovació a Soraya Sáenz de Santamaría per càrregues desproporcionades. Els jutges escoltaven displicents. Ningú no demanarà responsabilitats?