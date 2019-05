La Generalitat demana quatre anys de presó pels aldarulls dels CDRs al Parlament

Els serveis jurídics de la Generalitat van demanar tres anys i deu mesos de presó contra un jove per aldarulls al parc de la Ciutadella de Barcelona el 30 de gener del 2018 després de la investidura fallida de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.

La fiscalia, per la seva banda, demana tres anys de presó pels mateixos delictes: desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Els CDRs van criticar aquestes peticions de condemna, sobretot per part de la Generalitat, ja que «no només no s'ha restituït el Govern, sinó que a més es pretén portar a presó aquells que van mobilitzar-se seguint les seves consignes».

Segons els dos escrits d'acusació i que són gairebé idèntics, cap a les 13 hores del 30 de gener es van concentrar a l'entorn de la Ciutadella milers de persones en protesta per l'anul·lació del ple que havia d'investir Puigdemont, després que el Tribunal Constitucional vetés la votació.

En el moment de màxima afluència hi havia unes 5.000 persones al passeig Lluís Companys i unes 2.700 a l'avinguda Marquès d'Argentera. Cap a les 16 hores va aparèixer un «grup que va agitar la massa de concentrats i va provocar moments de tensió» amb els Mossos.

Entre els concentrats hi va haver persones que van forçar les cadenes que tancaven almenys tres dels accessos al parc, cosa que va permetre que centenars de persones superessin els mossos antiavalots que custodiaven els accessos.

Molts manifestants van moure les tanques metàl·liques de seguretat, van saltar els murs perimetrals, d'uns tres metres d'alçada, i es van encarar amb els antiavalots, cosa que va obligar a reforçar els accessos al parc amb més agents i vehicles policials.



Agents de la Brimo

Cap a un quart de cinc de la tarda, hi havia entre 1.000 i 1.500 persones que havien accedit al parc i es dirigien al Parlament, tot i que no hi van poder accedir perquè hi havia un altre perímetre de seguretat, tanques metàl·liques i més agents.

«L'hostilitat dels que havien aconseguit entrar al parc es va incrementar i es van produir empentes i llançaments d'objectes contra els efectius policials, provocant que els agents de la Brimo s'haguessin de protegir de les accions dels concentrats i restablir l'ordre públic fent algunes càrregues i usant les defenses», continuen els dos escrits d'acusació.

En aquest marc, un jove, veí de Solsona, era prop del parc amb un casc de moto integral posat i un buf que li tapava la cara, acompanyat de nombroses persones. Segons les acusacions, el jove va col·locar una corda en una reixa del parc perquè la gent pogués trepar i accedir a la Ciutadella.