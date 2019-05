De Gispert encén l'oposició amb un tuit que compara polítics de PP i Cs amb porcs

Una piulada de l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert va desfermar ahir polèmica a les xarxes i la crítica de diferents partits. De Gispert va publicar al seu compte de Twitter una paròdia de la marxa de dirigents de Cs i PP a altres parlaments comparant-los amb «exportacions» de productes porcins.

La imatge que va incloure l'expresidenta al seu tuit utilitza el logotip de l'Associació Catalana de Productors de Porcí. A través del seu compte de Twitter, l'associació se'n va desmarcar assegurant que algú anònim va utilitzar la imatge de l'associació. Per la seva banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas va qualificar de «pur deliri separatista» que el Govern li hagi concedit la Creu de Sant Jordi, el PSC demana la revocació del guardó mentre que el PP es refereix a la «medalla d'honor a la xenofòbia».

«Girauta a Toledo. Arrimadas a Madrid. Millo a Andalusia. Dolors Montserrat a la UE. Catalunya augmenta les seves exportacions. Segons l'observatori del porcí, Catalunya manté la tendència a augmentar les exportacions».

Aquest text es pot llegir en la imatge que ha publicat de Gispert al seu compte. Una imatge que l'expresidenta ha acompanyat d'un text que diu: «Per a tots vosaltres, per a aquells que desitgen que torni la dignitat a les nostres institucions».

També ha través de Twitter, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, defensa que «no es pot atorgar la Creu de Sant Jordi a un antic càrrec institucional que s'entesta a insultar els seus adversaris polítics».



Iniciativa al Parlament

Iceta explica que els seu grup parlamentari ha presentat una iniciativa per demanar que el Govern li revoqui la Creu de Sant Jordi. La vicesecretària general del PP, Andrea Levy, va parlar de «misèria moral» i de «medalla d'honor a la xenofòbia». «Alguns haurien de pensar en tornar la seva per no juntar-se amb aquesta gentussa. No sé ja si és racisme o directament imbecilitat», va afegir a través de les xarxes socials. Davant de les crítiques que va rebre i en resposta a un usuari, de Gispert va assegurar que el seu tuit s'ha interpretat malament i que «ha passat un missatge enviat», donant a entendre que ella no ha creat la imatge. Per la seva banda, l'Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) es va desmarcar de de Gispert dient que «no hi tenen res a veure». «Ens sembla una bretolada a la qual no cal fer gaire cas», afegeixen.

El candidat a l'alcaldia de Barcelona amb el suport de Cs, Manuel Valls, va assegurar ahir que és un «insult als catalans i als espanyols» la decisió del Govern de concedir la Creu de Sant Jordi a l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, actual dirigent de Demòcrates.

En declaracions a la premsa després de presentar el seu programa electoral, ha assegurat que l'independentisme porta implícita la confrontació: «Gran part del separatisme porta aquesta olor, aquest color... És l'olor i el color del supremacisme i el racisme».



Torra treu ferro

El president de la Generalitat, Quim Torra, mantindrà la Creu de Sant Jordi 2019 concedida a l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert i ha donat per «tancada» la «polèmica» protagonitzada per la política catalana pels seus missatges a Twitter desqualificant diversos rivals polítics.

«Crec que aquest tema està resolt, jo me n'he assabentat mentre viatjava, s'ha retirat el tuit, la Creu de Sant Jordi premia una trajectòria i aquesta polèmica la dono per tancada», va assenyalar Torra en declaracions als periodistes després de reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugit a Bèlgica.

Torra no va respondre més enllà sobre la petició d'alguns partits que el guardó sigui retirat, ni tampoc sobre la demanda que comparegui davant el parlament català després d'aquest episodi.