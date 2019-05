El Parlament demana aixecar el veto a investigar la Corona

El Parlament va presentar davant del Tribunal Constitucional (TC) un conjunt d'al·legacions en les quals defensa la constitucionalitat de la comissió d'investigació sobre la monarquia que va impulsar la Cambra al març i en les quals sol·licita «l'aixecament immediat» de la suspensió dictada pel tribunal. El document d'al·legacions, al·lega que la immunitat absoluta que té per llei la Prefectura de l'Estat no hauria d'impedir aquesta comissió, perquè seria com excloure la monarquia del debat polític i això «no seria propi d'un Estat democràtic de dret». La comissió d'investigació es va aprovar en el ple de la Cambra el 7 de març amb els vots a favor de JxCat, ERC, els comuns i la CUP i el vot en contra del PSC-Units, el PP i Cs.