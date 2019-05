Sindicalistes d'Educació es tanquen a la conselleria per forçar el diàleg

Unes quinze persones vinculades a diferents sindicats es van tancar ahir al migdia a la seu del Departament d'Educació per forçar l'aplicació de les seves demandes, després que la reunió que van mantenir ahir amb la conselleria hagués resultat «infructífera» per als sindicats.

CCOO, USTEC-StEs (IAC), I-CSC, ASPEC-SPS, CGT i la UGT, que van convocar una vaga per al 16 de maig en educació primària i secundària per recuperar les condicions laborals anteriors al 2010, s'havien reunit ahir amb representants d'Educació per dialogar respecte a les reclamacions de la vaga.

La principal reclamació del personal docent és una reducció horària d'una hora lectiva per al curs escolar 2019-2020, que suposaria un cost de 154 milions d'euros anuals, segons ha explicat la conselleria d'Educació en un comunicat.

«En el marc d'un pressupost prorrogat no es pot tirar endavant amb aquesta mesura, encara que tan aviat com es compti amb disponibilitat pressupostària estarem oberts a negociar aquesta mesura i d'altres amb més impacte en l'estabilitat de la plantilla», va esgrimir Educació.

El departament també va insistir que des del curs 2016-2017 s'han revertit «bona part de les retallades i s'han implementat mesures que han millorat l'atenció educativa de l'alumnat».

La coordinadora d'educació pública no universitària de la Federació d'Educació de CCOO, Marta Tejedor, va declarar a Efe que l'argument del Departament sobre la falta de pressupost «és una excusa» que estan «cansats d'escoltar», ja que «portem sis anys de creixement econòmic». A l'hora de tancar aquesta edició els sindicats encara mantenien la tancada.